Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Nach Wohnungsbrand ist Mehrfamilienhaus unbewohnbar - eine verletzte Person -#polsiwi

Siegen (ots)

In den frühen Morgenstunden des heutigen Freitags (04.06.2021, 03:38 Uhr) ist die Polizei über ein Brandgeschehen in der Gläserstraße informiert worden. Ein Nachbar bemerkte ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus. Brandort war eine Wohnung einer 61-jährigen Frau, die nach derzeitigem Stand mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus kam. Die übrigen Hausbewohner konnten das Gebäude unversehrt verlassen. Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr konnte den Brand löschen. Das Haus ist zurzeit unbewohnbar, die betroffenen Hausbewohner wurden über die Wohnungsgesellschaft anderweitig untergebracht. Die Brandursache steht noch nicht fest, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden dürfte im mittleren fünfstelligen Bereich liegen.

