POL-F: 211031 - 1299 Frankfurt-Preungesheim: Hakenkreuz-Graffiti auf Spielplatz

Frankfurt (ots)

(hol) Am Samstag verständigten zwei Zeugen die Polizei, nachdem sie einen Spielplatz in Preungesheim aufgesucht hatten. Unbekannte hatten dort ein Hakenkreuz aufgesprüht.

Die beiden 33 und 35 Jahre alten Zeugen trauten ihren Augen kaum, als sie gegen 09:30 Uhr mit ihren Kindern den Spielplatz "An den drei Hohen" besuchten. Mitten auf dem dortigen, mittels Pflastersteinen befestigten, Fußweg war ein Hakenkreuz mit Lackfarbe aufgesprüht worden. Die Polizei nahm eine Anzeige auf und suchte die Umgebung nach Hinweisen auf die Verursacher ab. Dabei fand sie eventuell mit der Tat in Zusammenhang stehende Gegenstände auf und stellte diese spurenschonend sicher. Die Ermittlungen dauern an.

