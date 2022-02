Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Seesen vom 10.02.2022

Goslar (ots)

Einbruch in Gartenlaube und Geräteschuppen durch unbekannten Täter

Im Zeitraum vom 02.02. bis 08.02.2022 brach ein bisher unbekannter Täter in die Gartenlaube der in der Gartenstraße in Seesen befindlichen Gartenparzelle ein. In mutmaßlich gleichen Zusammenhang wurde außerdem im Zeitraum vom 26.01.bis 08.02.2022 in den Geräteschuppen des am Reddekolk befindlichen Angelsportvereins eingebrochen. Personen die Angaben zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten sich im Polizeikommissariat Seesen (Tel. 05381/ 944 0) zu melden.

i.A. Schaper

