Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.12.2021 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Tauberbischofsheim: Einbruchsversuch

Montagabend wurde in Tauberbischofsheim versucht eine Hauseingangstüre aufzuhebeln. Gegen 18 Uhr wurde von bisher unbekanntem Täter versucht die Eingangstüre eines Hauses in der Von-Faber-Straße mit einem Werkzeug aufzuhebeln. Dies gelang dem Täter jedoch nicht. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Wer zum fraglichen Zeitpunkt verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Von-Faber-Straße gemacht hat, soll sich mit dem Polizeirevier Tauberbischofsheim, unter der Telefonnummer 09341 810, in Verbindung setzen.

Boxberg/Unterschüpf: Rasenfläche beschädigt

Auf dem Sportgelände des TSV Unterschüpf wurden beide Rasenplätze beschädigt. In der Zeit von Samstag, 11. Dezember, bis Donnerstag 16.Dezember, drehten der oder die Täter mit ihren Fahrzeugen mehrere Runden auf den Rasenflächen und führten Bremsungen durch, was zu den Beschädigungen führte. Hinweise zu den Verursachern bitte an den Polizeiposten Lauda-Königshofen, Telefonnummer 09343 62130.

