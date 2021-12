Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.12.2021

Heilbronn (ots)

Neuenstadt: Nachtrag zum Wohnungsbrand mit zwei Toten am 19.12.2021

Beim Brand eines Wohnhauses in Neuenstadt am Kocher wurden am vergangenen Sonntagmorgen drei Personen schwer verletzt. Zwei Menschen starben. (Link zur ersten Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5103328).

Zwischenzeitlich wurden die Identifizierungsmaßnahmen beendet, ein Gutachten erstellt und weitere Ermittlungen durch die Kriminalpolizei Heilbronn getätigt. Bei den aufgefundenen Toten handelt es sich, wie bereits vermutet, um die beiden vierjährigen Zwillingsjungen der Familie. Die 27-jährige Mutter, der 29-jährige Vater und ein weiterer, 8-jähriger Sohn erlitten schwere Verletzungen. Bei den kriminalpolizeilichen Ermittlungen, den Feststellungen der Kriminaltechnik und der Sachverständigen des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg konnten keine Anhaltspunkte für eine technische Brandursache festgestellt werden. Als möglicher Brandausbruchsort wurde der Bereich des Kinderzimmers lokalisiert.

Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs in der Dachgeschosswohnung waren nach dem derzeitigen Ermittlungsstand die ursprünglich angebrachten Rauchmelder nicht mehr vorhanden oder außer Betrieb. Da nicht auszuschließen ist, dass die Folgen des Brandes durch ordnungsgemäß angebrachte und funktionsfähige Rauchmelder abgemildert worden wären wurden Ermittlungen wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Tötung gegen den 29-jährigen Vater aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell