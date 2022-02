Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PK Seesen: Pressemeldung vom 11.02.2022

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit ca. 900,- Euro Sachschaden

10.02.22, 11.15 Uhr, Seesen, Schildaustraße. Ein 87-jähriger Pkw Fahrer aus Seesen fuhr rückwärts von einem Grundstück auf die Fahrbahn der Schildaustraße und kollidierte mit einem parkenden Pkw. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

Verkehrsunfall mit ca. 3500,- Euro Sachschaden

10.02.22. 14.20 Uhr, B 243, Seesen Rtg. Osterode. Ein 40-jähriger Pkw aus Bremen befuhr die B 243 in Rtg. Osterode und wich nach seinen Angaben einem Fuchs aus, welcher die Fahrbahn querte. Dabei kam er nach links von der Fahrbahn ab und touchierte die Mittelleitplanke. Augenscheinlich entstand an der Planke kein Schaden. Der Pkw wurde an der linken Fahrzeugseite erheblich beschädigt.

Wildunfall mit ca. 400,- Euro Schaden

10.02.22, 07.05 Uhr, Seesen/Rhüden, L 466. Ein 40-jähriger Pkw Fahrer aus Seesen befuhr die L 466 von Lamspringe in Rtg. Rhüden. Es kam zur Kollision mit einem querenden Reh. Am Pkw entstand Sachschaden.

Einbruch in eine Gartenlaube, ohne Diebesgut.

Nacht auf den 10.02.22, Seesen/Münchehof, Klostermühle Ein bislang unbekannter Täter zerschnitt einen Grundstückszaun und riss das Fenster einer Gartenlaube aus ihrem Rahmen. Danach wurde aus der Laube, nach jetzigem Stand, nichts entwendet. Hinweise unter Tel. 9440.

Versuchter Diebstahl an einem Pkw. Schaden ca. 100,- Euro

Nacht auf den 10.02.2022, Seesen/Rhüden, Spadentorstraße. Ein bislang unbekannter Täter versuchte von einem parkenden Pkw die Kunststoffabdeckung des Rücklichts abzuhebeln. Die Abdeckung wurde hierbei total beschädigt und verblieb am Tatort. Hinweise unter Tel. 9440.(hei)

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell