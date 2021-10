Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wurmlingen, Lkr. Tuttlingen) Feuerwehreinsatz in der Eisenbahnstraße (28.10.2021)

Wurmlingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

In den frühen Morgenstunden des Donnerstags, etwa gegen 03.40 Uhr, ist es bei einem Unternehmen für Medizintechnik in der Eisenbahnstraße zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Aus bislang unbekannter Ursache entzündete sich in einer Abzugsanlage ein kleines Feuer und in der Produktionsstätte des Unternehmens war es zu einer Rauchentwicklung gekommen. Die mit mehreren Fahrzeugen eintreffende Feuerwehr Wurmlingen brachte das Feuer in der Abzugsanlage schnell unter Kontrolle. Personen kamen nicht zu Schaden. Ob bei dem Brand ein Sachschaden entstanden ist, steht noch nicht fest.

