Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Altstadt) Auffahrunfall verursacht und weitergefahren (27.10.2021)

Konstanz-Altstadt (ots)

Einen Auffahrunfall verursacht hat ein 84-jähriger Autofahrer am Mittwochabend gegen 21.00 Uhr in der Bodanstraße. Der Mann fuhr auf der Linksabbiegerspur einem an der roten Ampel wartenden Taxi auf, stieg aus, kontrollierte die evtl. entstandenen Schäden, setzte sich wieder in sein Auto und fuhr weiter. Hierfür musste er zunächst rückwärts setzen, um das Taxi umfahren zu können. Eine Streife der zwischenzeitlich verständigten Polizei konnte den 84-jährigen in seinem Auto stoppen und kontrollieren. Die Beamten machten den Senior auf die stark blutende Platzwunde im oberen Bereich auf der Stirn aufmerksam, diese wollte der Rentner nicht bemerkt haben. Der 51-jährige Taxifahrer und sein Fahrgast, eine 81-jährige Frau, wurden durch den Aufprall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

