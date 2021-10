Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen: Polizeikommissariat Stadthagen bietet Termine für eine Fahrradcodierung am Mittwoch, den 27.10. an

Nienburg (ots)

Nach der erfolgreichen Aktion im September bietet das Polizeikommissariat Stadthagen einen weiteren Termin für eine Fahrradcodierung an.

Am Mittwoch, den 27.10.2021,können interessierte Fahrradbesitzerinnen und Fahrradbesitzer ihr Zweirad, in dem Zeitraum von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr, auf dem Gelände des Kommissariats in der Vornhäger Straße codieren lassen.

Die Codierung erfolgt an diesem Tag nur mit einem vorher vereinbarten Termin. Dieser kann werktags, von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr, unter der Telefonnummer 05721-4004 224 beim Kommissariat vereinbart werden.

Bei der Fahrradregistrierung werden Daten des Fahrrades und des Eigentümers erhoben und in einer themenbezogenen Sammlung im polizeilichen System eingepflegt. Ein Foto des Rades komplettiert den Datensatz. Im Fall der Codierung wird zusätzlich zu den erhobenen Daten mithilfe einer speziellen Graviermaschine oder eines Aufklebers ein verschlüsselter personenbezogener Code auf dem Fahrradrahmen angebracht. Somit ist das Zweirad bei einer Kontrolle oder im Falle einer Anzeigenerstattung, beispielsweise bei Diebstahl, recherchierbar und kann der Eigentümerin oder dem Eigentümer zugeordnet werden.

Die Teilnehmer werden gebeten, sich die für die Registrierung benötigten Formulare vorab auf der Internetseite des Polizeikommissariats Stadthagen (https://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg/polizeikommissariate/stadthagen/) herunterzuladen und ausgefüllt mitzubringen. Außerdem sollte ein gültiger Personalausweis und Eigentumsnachweis bzw. eine Rechnung für das Fahrrad ebenfalls mitgeführt werden.

Pandemiebedingt findet der Termin unter Einhaltung der 3-G-Regeln statt. Entsprechende Nachweise sind ebenfalls zu Terminbeginn vorzulegen.

Der Zugang zur Fahrradregistrierung erfolgt über den Gästeparkplatz an der Vornhäger Straße.

