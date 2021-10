Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Gandesbergen - Verdacht auf Betäubungsmitteleinfluss nach Geschwindigkeitsverstoß

Nienburg (ots)

(KEM) Im Rahmen einer Geschwindigkeitsüberwachung am Montag, den 18.10.2021, gegen 16.55 Uhr kontrollierten Beamte der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg einen 22-jährigen Nienburger. Dieser war in seinem grauen Golf von einem Messbeamten innerorts an der Hauptstraße mit 71 km/h gemessen und daraufhin an der Lindenstraße von einem Kontrollteam angehalten worden.

Bei der Kontrolle erhärtetet sich der Verdacht, dass der 22-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Mehrere durchgeführte Vortests bestätigten ihre Vermutung, sodass sie eine Blutentnahme anordneten, die daraufhin im Krankenhaus Nienburg entnommen wurde.

Neben dem Geschwindigkeitsverstoß muss der Nienburger sich nun auch wegen des Verdachts der Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss verantworten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell