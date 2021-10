Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Gegen Pkw getreten

Bückeburg (ots)

(ma)

Ein 15jähriger Jugendlicher aus Porta Westfalica trat am Freitag gegen 17.00 Uhr aus einer Personengruppe heraus gegen einen langsam vorbeifahrenden VW-Transporter, der in Bückeburg vom Sable-Platz in die Bahnhofstraße einfuhr.

Der Täter, der vom 22jährigen Pkw-Fahrer aus Nienstädt angesprochen wurde, flüchtete anschließend und konnte im Rahmen einer Nahbereichsfahndung durch Polizeibeamte auf einem rückwärtigen Parkplatz eines Hotels in der Nähe des Marktplatzes ausfindig gemacht werden, wo sich der 15jährige hinter einem Fahrzeug versteckte.

Der Portaner wurde von den Beamten zu den Erziehungsberechtigten nach Hause gebracht.

Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet, weil an dem beschädigten Fahrzeug im Kotflügel eine Delle festgestellt wurde.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell