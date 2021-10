Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Unfallflucht

Stadthagen (ots)

Am Sonntag, den 17.10.21, in der Zeit von 13.30 Uhr bis 17.25 Uhr, wurde in der Schulstraße in Stadthagen, gegenüber Haus Nr. 6, der geparkte silberne Pkw Honda Jazz, am rechten hinteren Kotflügel beschädigt. Vermutlich stieß der bisher unbekannte Verursacher beim Ein- oder Ausparken gegen den Pkw des Geschädigten und entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich unter Tel. 05721 / 40040, beim Polizeikommissariat Stadthagen zu melden.

