Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Landesbergen: Kupferdachrinne entwendet

Nienburg (ots)

(Haa) Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Freitag, den 15.10.2021 auf Samstag, den 16.10.2021 eine Kupferdachrinne von dem Dach eines Hauses in der Schneiderstraße. Die Diebe gingen dabei besonders dreist vor - sie nutzten eine Mülltonne des Nachbarhauses als Aufstiegshilfe, um die ca. 13 Meter lange Regenrinne zu demontieren. Die Eigentümer erstatteten am Samstag Strafanzeige bei der Polizei in Stolzenau. Die Beamten nahmen die Ermittlungen auf und bitten Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können oder in dieser Nacht verdächtige Beobachtungen im Bereich rund um die Schneiderstraße gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05761/9206 0 zu melden.

