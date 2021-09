Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Körperverletzung und Beleidigung vor Einkaufszentrum

Ludwigsburg (ots)

Im Bereich des Haupteingangs eines Lebensmittelmarktes in der Rielingshäuser Straße in Marbach am Neckar kam es am Mittwoch gegen 14:10 Uhr zu einer Streitigkeit zwischen zwei Minderjährigen. Eine 13-Jährige schlug und beleidigte dabei eine 16-Jährige. Auslöser des Streits dürfte ein zurückliegender Sachverhalt gewesen sein. Die Ermittlungen dauern an.

