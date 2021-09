Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Mini beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Dienstag 21.00 Uhr und Mittwoch 08.00 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Täter einen BMW Mini, der in der Steinbeisstraße in Böblingen stand. Der Täter beschädigte das Glasdach des PKW. Die genaue Höhe des Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 13-2500 mit dem Polizeirevier Böblingen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell