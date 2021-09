Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Altdorf: Einbruch in Sportheim

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich zwischen Dienstag, 12:00 Uhr und Mittwoch, 18:00 Uhr Zugang zu einem Sportheim in der Laienstraße in Altdorf. Dem bisherigen Erkenntnisstand nach wurde nicht gestohlen. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich unter Tel. 07031 13 2500 mit dem Polizeirevier Böblingen in Verbindung zu setzen.

