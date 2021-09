Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Kind in Bustüren eingeklemmt - Polizei sucht Zeugen zu Vorfall am Bahnhof

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Böblingen sucht Zeugen zu einem Vorfall am Dienstag gegen 14:50 Uhr am Bahnhof in Böblingen. Dort soll beim Verlassen eines Buses der Linie 701 ein zweijähriges Kind zwischen den Türen eingeklemmt worden sein. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich unter Tel. 07031 13 2500 beim Polizeirevier Böblingen melden.

