POL-LB: Kornwestheim: Feuerwehreinsatz in Wohnung

Ludwigsburg (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Kornwestheim war am Mittwoch gegen 17:00 Uhr mit 23 Wehrleuten und sechs Fahrzeugen in der Theodor-Heuss-Straße in Kornwestheim im Einsatz. Grund war eine verschmorte Plastikbox auf einem Herd, die zu einer starken Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus führte. Zu einem offenen Feuer kam es dabei nicht.

