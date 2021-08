Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ mit Baum kollidiert ++ ohne Führerschein und alkoholisiert mit nicht zugelassenem Pkw unterwegs ++ betrunken auf Fahrrad, Rotlicht missachtet ++ alkoholisiert aufgefahren - 8.000 Euro Sachschaden

Presse - 19.08.2021 ++

Lüneburg

Lüneburg - Einbruch in Wohnung

Unbekannte Täter brachen zwischen dem 15. und 18.08.21 in eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Straße Volgershall ein. Die Täter brachen die Wohnungstür auf. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Durch den Einbruch entstand Sachschaden von ca. 150 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Geldbörse aus Rucksack gestohlen

Einer 68-Jährigen wurde die Geldbörse aus dem Rucksack gestohlen, während sie sich am 18.08.21, in der Zeit von 09.15 bis 10.30 Uhr, in der Straße Am Sande aufhielt. In der Geldbörse befanden sich u.a. diverse Karten und Bargeld. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Lüneburg - Diebstahl aus Zelt

Am 18.08.21, zwischen 19.00 und 21.30 Uhr, betraten unbekannte Täter ein am Marienplatz aufgestelltes Zelt und stahlen daraus den Rucksack eines 17-Jährigen. In dem Rucksack befand sich u.a. ein Laptop nebst externer Festplatte und ein Portemonnaie. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - ohne Führerschein und alkoholisiert mit nicht zugelassenem Pkw unterwegs

Nach einem Zeugenhinweis wurde am 19.08.21, gegen 03.15 Uhr, ein 35-Jähriger, der mit einem nicht zugelassenen Pkw Nissan in der Hamburger Straße, unterwegs war, von der Polizei kontrolliert. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 35-Jährige erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Er hatte eine Dose Bier dabei und trank während der Kontrolle daraus. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Zudem ist der 35-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der 35-Jährige verhielt sich während der Kontrolle derart aggressiv, dass ihm schließlich Handfesseln angelegt werden mussten. Ihm wurden zwei Blutproben entnommen und entsprechende Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Zur Verhinderung weiterer Straftaten verbrachte der 35-Jährige die restliche Nacht im Polizeigewahrsam. Es besteht zudem der dringende Verdacht, dass der 35-Jährige einige Stunden zuvor versucht hatte in der Dorfstraße in Adendorf den Pkw einer 28-Jährigen anzuhalten, indem er sich auf die Fahrbahn stellte. Die 28-Jährige wich über den Gehweg aus, woraufhin der Täter derart gegen den Pkw schlug, dass Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand.

Lüneburg - betrunken auf Fahrrad, Rotlicht missachtet

Am 19.08.21, gegen 00.00 Uhr, befuhr eine Polizeistreife die Schießgrabenstraße in Richtung der Kreuzung Lünertorstraße, als ein 55-Jähriger mit einem unbeleuchteten Fahrrad aus Richtung Bahnhof kam und bei Rotlicht die Schießgrabenstraße in Richtung Innenstadt überquerte. Bei der folgenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 35-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille. Da entsprechende Ausfallerscheinungen festgestellt wurden, wurde dem 55-Jährigen eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Lüneburg - Sachbeschädigung auf Schulhof

Zwischen dem 18.08.21, 17.00 Uhr, und dem 19.08.21, 07.30 Uhr, beschädigten unbekannte Täter ein Fenster einer Schule in der Straße Hasenburger Berg. Vieles deutet darauf hin, dass in der Nacht ein Trinkgelage auf dem Schulhof stattgefunden hat. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Lüneburg - versuchter Pkw-Aufbruch

Einen Peugeot, der auf einem Parkplatz in der Max-Jenne-Straße abgestellt war, haben unbekannte Täter versucht zwischen dem 17.09.21, 18.30 Uhr, und dem 18.008.21, 10.15 Uhr, aufzubrechen. Die Nutzerin des Pkw stellte entsprechende Spuren am Pkw fest und meldete sich bei der Polizei.

Reppenstedt - nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Am 18.08.21, gegen 21.45 Uhr, befuhr ein bislang Unbekannter mit seinem Kraftfahrzeug die Dachmisser Straße in Richtung Dachtmissen und streifte einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten VW Golf. An dem VW entstand Sachschaden von ca. 1.500 Euro. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel.: 04131/799400, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - alkoholisiert aufgefahren - 8.000 Euro Sachschaden

Unter dem Einfluss von Alkohol stand ein 40 Jahre alter Verursacher eines Verkehrsunfalls in den Mittagsstunden des 18.08.21 in der Dannenberger Straße. Der 40-Jährige war gegen 11:50 Uhr mit seinem Pkw/Lkw Renault Master in Richtung Stadtmitte unterwegs und fuhr dabei ungebremst gegen einen geparkten Pkw Chrysler. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls auf einen Pkw VW geschoben. Es entstand ein Sachschaden von gut 8.000 Euro. Die alarmierten Polizeibeamten stellten bei dem Unfallverursacher einen Alkoholwert von 0,4 Promille fest.

Lüchow - unter Drogeneinfluss mit Pkw unterwegs

Einen 58-Jährigen mit einem Pkw VW Passat stoppte die Polizei in den späten Abendstunden des 18.08.21 auf der Kreisstraß2 zwischen Tarmitz und dem Luciekanal. Dabei stellten die Beamten bei diesem gegen 22:50 Uhr den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv.

Luckau, OT. Köhlen - unter Drogeneinfluss mit Mofa unterwegs

Einen 17-Jährigen mit einem Mofa stoppte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 18.08.21 auf der Landesstraße 261. Dabei stellten die Beamten bei diesem gegen 15:40 Uhr den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv.

Lüchow - unter Drogeneinfluss mit Mofa unterwegs

Auch einen 20-Jährigen mit einem Mofa stoppte die Polizei in den späten Abendstunden des 18.08.21 in der Dannenberger Straße. Dabei stellten die Beamten bei diesem gegen 23:55 Uhr den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv.

Lüchow, OT. Grabow - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Abendstunden des 18.08.21 auf der Bundesstraße 248 im Bereich Grabow. Dabei waren in der 80 km/h-Zone insgesamt sieben Fahrer zu schnell unterwegs. Der Tagesschnellste wurde mit 131 km/h gemessen.

Uelzen

Wriedel, OT. Wulfsode - mit Baum kollidiert - leicht verletzt

Aus bis dato ungeklärter Ursache kollidierte eine 52 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Skoda Octavia in den Morgenstunden des 19.08.21 in der Alte Salzstraße mit einem Baum. Die Skoda-Fahrerin war gegen 06:30 Uhr auf dem Ortsverbindungsweg Wettenbostel - Wulfsode nach links von der Fahrbahn abgekommen. Sie erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 10.000 Euro.

Uelzen - renitenter Senior erneut aktiv - mit Messer hantiert - Einweisung erforderlich

Mit einem renitenten 62 Jahre alten Uelzener hatte es die Polizei im Verlauf der letzten Tage mehrfach zu tun. Der Uelzener störte bereits in den letzten Tagen Nachbarn und weitere Uelzener Bürger und fiel durch seine Verhaltensweise auf. In den Mittagsstunden des 18.08.21 bedrohte der Mann dann im Kantweg mehrere Passanten mit einem Messer. Alarmierte Polizeibeamte nahmen dem 62-Jährigen das Messer ab. Er wurde in Gewahrsam genommen und später durch einen Arzt in eine Psychiatrische Klinik eingewiesen. Parallel stellten die Beamten Betäubungsmittel in der Wohnung des Mannes fest und sicher. Parallel bedrohte er auch die eingesetzten Beamten. Ihn erwarten entsprechende Strafverfahren.

Bad Bevensen - Marihuana sichergestellt - Polizei kontrolliert

In der Parkanlage im Bereich Krummer Arm kontrollierte die Polizei in den späten Abendstunden des 18.08.21 mehrere Personen. Bei einem 23-Jährigen stellten die Beamten dabei gegen 23:20 Uhr einen Tabak-Beutel mit Marihuana sicher. Auch bei einem 25-Jährigen wurden die Beamten fündig: Dieser hatte mehrere kleinere Verlaufseinheiten Marihuana im Umfeld bei sich. Die Polizei ermittelt u.a. wegen des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln.

Uelzen - gegen abgestellte Fahrräder getreten - Zeugin gesucht!

Gegen mehrere abgestellte Fahrräder traten mehrere junge Männer in den Abendstunden des 17.08.21 im Bereich des Eingangsbereichs des Klinikums im Hagenskamp (siehe auch Pressemitteilung v. 18.08.21). Bei Eintreffen der alarmierten Polizei flüchteten die vermutlich zwei Vandalen mit den Fahrrädern. Einen der Täter, einen 25-Jährigen, konnte sich die Beamten im Rahmen der Fahndung "greifen" und festhalten. Die Polizei sucht im Zusammenhang mit den weiteren Ermittlungen auch eine Zeugin, die am Ereignisort war. Diese wird gebeten sich mit der Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-215 bzw. -930-342, in Verbindung zu setzen.

