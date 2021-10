Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, Lkrs. Konstanz) Beim Überholen Unfall verursacht (27.10.2021)

Gottmadingen (ots)

Wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt die Polizei gegen einen 49-jährigen Porsche-Fahrer, der am Mittwoch gegen 15.00 Uhr beim Überholen einen Unfall verursacht hat. Der Mann war auf der L 190 von Hilzingen in Richtung Gottmadingen unterwegs und überholte in einer Rechtskurve mit anschließender Linkskurve zwei Autos. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden Ford einer 56-jährigen Frau. Diese versuchte durch Ausweichen auf das Bankett eine Kollision zu vermeiden, was ihr nicht gelang. Die Fahrzeuge kollidierten seitlich, der Porsche schleuderte anschließend über den Grünstreifen und kam auf dem neben der Fahrbahn verlaufenden Radweg zum Stehen. Bei dem Unfall wurde die Autofahrerin leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von über 24.000 Euro.

