Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen, Lkrs. RW) Polizei ertappt mehrere Autofahrer mit Handy am Steuer

Dunningen (ots)

Die Polizei Schramberg hat am Mittwochnachmittag bei einer Kontrolle auf der B 462 bei Dunningen mehrere Autofahrer ertappt, die sich am Steuer mit dem Handy beschäftigten, anstatt auf den Verkehr zu achten. Für die Polizei eine riskante Angelegenheit, zumal sich auf der vielbefahrenen Strecke zwischen Rottweil und Schramberg in jüngster Vergangenheit eine Vielzahl schwerer Unfälle, zum Teil mit tödlich verletzten Verkehrsteilnehmern, ereignet hatten. Innerhalb gut einer Stunde stellten die Beamten zwölf solcher Verstöße fest. Der überwiegende Teil der Autofahrer mit Handy am Ohr konnte aus dem fließenden Feierabendverkehr von einer Streife angehalten werden. Die belehrten Autofahrer zeigten sich für die Polizei überraschend einsichtig und begrüßten die Kontrolle. Dennoch gibt es wegen den Verstößen, bei denen zum Glück niemand gefährdet wurde, nun Anzeigen, die ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro und einen Punkt in Flensburg zur Folge haben. Die Polizei geht davon aus, dass eine Vielzahl von Unfällen im Straßenverkehr durch Ablenkung passiert und trotz moderner Fahrzeugtechnik immer noch viele Autofahrer während der Fahrt am Smartphone hantieren, anstatt ihre Vorrichtungen im Auto zu nutzen. Sie wird gerade auf unfallträchtigen Strecken, wie der B 462, deshalb weiterhin Kontrollen durchführen.

