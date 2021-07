Feuerwehr Plettenberg

FW-PL: Rettungshubschrauber im Einsatz. Kind stürzt mit Fahrrad.

Plettenberg (ots)

Am gestrigen Sonntag gegen kurz vor 17 Uhr wurde der RTW und das NEF der Plettenberger Feuer- und Rettungswache zu einem Fahrradsturz in den Ortsteil Böddinghausen, am dortigen Schulzentrum, alarmiert. Aufgrund des Verletzungsmusters des Kindes alarmierte die Rettungswagenbesatzung umgehend einen Rettungshubschrauber. Nur wenige Minuten danach traf Christoph 8 aus Lünen in der Vier-Täler-Stadt ein und landete unmittelbar neben dem Schulhof auf einer Wiese. Landung und Start wurden durch den Löschzug der hauptamtlichen Wache abgesichert. Das verletzte Kind wurde an die RTH-Besatzung übergeben. Dieser flog eine Spezialklinik an. Feuerwehr und Rettungsdienst beendeten ihren Einsatz nach ca. einer Stunde.

Original-Content von: Feuerwehr Plettenberg, übermittelt durch news aktuell