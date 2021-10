Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen, Lkr. Tuttlingen) Beim Vorbeifahren geparktes Auto beschädigt und anschließend geflüchtet - Polizei bittet um Hinweise (27.10.2021)

Geisingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Am Mittwochnachmittag, im Zeitraum zwischen 14.15 Uhr und etwa 16.30 Uhr, fuhr ein Unbekannter in der Hauptstraße zu dicht an einem dort abgestellten Auto des Typs Mitsubishi Space Star vorbei und streifte den Außenspiegel des geparkten Wagens. Ohne sich weiter um den verursachten Unfall und den dabei am Mitsubishi entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Die Polizei ermittelt nun wegen des Tatbestandes des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und bittet um sachdienliche Hinweise. Personen, die Angaben zu dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Tuttlingen (07461 941-0) oder mit dem Polizeiposten Immendingen (07462 9464-0) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell