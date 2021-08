Polizei Wuppertal

POL-W: SG Zusammenstoß zweier Radfahrer - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Freitagnachmittag (21.08.2012, gegen 17:15 Uhr), kam es auf der Korkenziehertrasse in Solingen zu einem Unfall zweier Radfahrer. Ein 67-Jähriger fuhr mit seinem Pedelec in Richtung Haan. Als er den Tunnel zwischen der Focherstraße und der Fuhrstraße verließ, kam ihm ein Radfahrer entgegen. Dabei streiften sich Beide. In der Folge stürzte der Pedelec-Fahrer. Er zog er sich Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Der entgegenkommende Radfahrer flüchtete in Richtung Solingen-Innenstadt. Der Flüchtige ist circa 30-50 Jahre alt und hat eine leicht korpulente Figur. Er trug einen Zopf und war auf einem weißen Rad unterwegs. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

