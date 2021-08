Polizei Wuppertal

POL-W: W Erst Schlangenlinien auf der Autobahn dann Widerstand gegen Polizisten

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (18.08.2021, 22:15 Uhr), stellten Polizeibeamte einen Mann, der im Verdacht steht, nach einem Unfall geflüchtet zu sein. Zeugen bemerkten auf der Autobahn 46 einen Renault, der in starken Schlangenlinien in Richtung Düsseldorf bewegt wurde. Als das Fahrzeug die BAB an der Ausfahrt Elberfeld verließ, kam es zum Zusammenstoß mit einer dortigen Verkehrsinsel und dem Mini eines 62-Jährigen. Zeugen meldeten laufend den Standort der Polizei. Auf der Uellendahler Straße konnten die Beamten das flüchtige Auto anhalten und den Fahrer kontrollieren. Bei dem Versuch den Fahrer zur Rede zu stellen leistete der 21-Jährige erheblichen Widerstand indem er um sich trat, schlug und spuckte. Da er stark nach Alkohol roch, musste er eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Ihn erwarten eine Strafanzeige und die Fragen des Verkehrskommissariats. (sw)

