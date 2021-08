Polizei Wuppertal

POL-W: W Sprinterfahrer verletzte Rollstuhlfahrer und flüchtet

Wuppertal (ots)

Auf der Kreuzung Tannenbergstraße Ecke Ernststraße kam es heute Morgen (18.08.2021) zu einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Rollstuhlfahrer.

Gegen 08:35 Uhr befand sich ein 60-jähriger Wuppertaler in seinem Rollstuhl am Fahrbahnrand der Tannenbergstraße, als der Fahrer eines weißen Sprinters von der Tannenbergstraße nach rechts in die Ernststraße abbog. Beim Abbiegevorgang geriet der Transporter teilweise auf den Gehweg und streifte den Rollstuhlfahrer.

Durch den Zusammenstoß erlitt dieser schwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Fahrer des Sprinters entfernte sich vom Unfallort ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Ein Zeuge verfolgte das flüchtige Fahrzeug und alarmierte die Polizei. Diese konnte den 25-jährigen Fahrer aus Wuppertal samt seinem Fahrzeug auf der Simonstraße antreffen und kontrollieren. Die Beamten stellten den Führerschein des Mannes sicher und leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein. (weit)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell