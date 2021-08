Polizei Wuppertal

POL-W: SG Fünf Verletzte nach Verkehrsunfall

Wuppertal (ots)

Gestern (17.08.2021), gegen 20:50 Uhr, kam es auf der Kreuzung Schlagbaum in Solingen zu einem Unfall mit fünf Verletzten. Eine 46-Jährige fuhr in ihrem Dacia mit ihren drei Töchtern (4, 6, 9) auf der Kuller Straße in Richtung Kronprinzenstraße. Als sie die Kreuzung überquerte, kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden VW eines 21-Jährigen, der versuchte, von der Kronprinzenstraße in die Schlagbaumer Straße abzubiegen. Bei dem Unfall erlitten alle Fahrzeuginsassen leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Während der Unfallaufnahmen mussten Teile der Kreuzung für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 9000 Euro. (sw)

