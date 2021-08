Polizei Wuppertal

POL-W: W - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Wuppertal: Haftbefehl nach Messerattacke vollstreckt

Wuppertal (ots)

Am 28.06.2021, um 20:35 Uhr, kam es in der Straße Unterdörnen zu einem Streit, bei dem ein Mann auf einem Supermarktparkplatz Stichverletzungen erlitt. Die unmittelbar nach der Tat durchgeführten Ermittlungen ergaben einen dringenden Tatverdacht gegen einen 41 Jahre alten Mann. Dieser soll einen 46 Jahre alten Mann derartig schwer verletzt haben, dass dieser einen halben Liter Blut verlor und notoperiert werden musste. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Wuppertal einen Haftbefehl gegen den Beschuldigten, dessen Aufenthaltsort seinerzeit unbekannt war. Die umfangreichen Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten am vergangenen Freitag (13.08.21) zum Erfolg. Es gelang, den Beschuldigten in der Handelstraße in Wuppertal zu ergreifen. Der Beschuldigte befindet sich nunmehr in Untersuchungshaft.

