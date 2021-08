Polizei Wuppertal

POL-W: W Schwerer Verkehrsunfall in Wuppertal Heckinghausen

Wuppertal (ots)

Heute in den frühen Morgenstunden (17.08.2021, 02:05 Uhr), kam es in Wuppertal-Heckinghausen zu einem Unfall mit hohem Sachschaden. Eine 37-Jährige war mit ihrem Audi in Richtung Langerfeld unterwegs, als sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Dadurch prallte sie gegen mehrere geparkte Fahrzeuge (Renault, VW, Kia, Peugeot). In der Folge überschlug der Audi sich um kam auf dem Dach zum Stillstand. Der Rettungsdienst brachte die Frau zur Sicherheit ins Krankenhaus. Da bei ihr Alkoholgeruch festgestellt wurde, musste sie nach Überprüfung ihres Gesundheitszustands dort eine Blutprobe sowie ihren Führerschein abgeben. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 75.000 Euro. (sw)

