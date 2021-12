Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Bramstedt, Glückstädter Straße - Verletzte Radfahrerin nach Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht

Bad Segeberg (ots)

Am Dienstag, den 30. November, gegen 14:35 Uhr, wurde die Polizei Bad Bramstedt in die Glückstädter Straße entsandt. In Höhe der Einmündung Sommerland war es zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und einem silbernen Kombi gekommen.

Die 35-jährige Radfahrerin aus Bad Bramstedt schilderte den Beamten, dass sie im Verlaufe des Radweges an der Glückstädter Straße in Richtung Bleek fuhr, als ein ihr entgegenkommendes Fahrzeug beim Abbiegen nach links in die Straße Sommerland ihr Hinterrad erfasste. Es soll sich bei dem Wagen vermutlich um einen silbernen Kombi der Marke Audi mit Segeberger Kennzeichen gehandelt haben.

Durch den Zusammenstoß stürzte die Radfahrerin zu Boden und verletzte sich leicht, die Fahrerin des Autos setzte Ihren Weg unerlaubt in der Straße Sommerland fort. Sie soll 45-55 Jahre alt gewesen sein und hatte dunkle, lockige Haare. Zur gleichen Zeit passierte ein blauer VW aus Richtung der Straße Sommerland die Unfallstelle im Einmündungsbereich. Der Fahrer, ein älterer Herr mit kurzen, grauen Haaren, kommt als Zeuge in Betracht und wird gebeten, Kontakt zu den Ermittlern aufzunehmen.

Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug oder dem Unfallhergang nimmt die Polizeistation Bad Bramstedt unter 04192-39110 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell