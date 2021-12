Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt, Am Hange - Polizei sucht Zeugen nach versuchtem Einbruch in Einfamilienhaus

Bad Segeberg (ots)

Verdächtige Wahrnehmungen in Form eines lauten Klopfens hatten am gestrigen Dienstag, den 30. November, gegen 09:00 Uhr, die Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Straße "Am Hange" in Norderstedt veranlasst, vor das Gebäude zu treten. Hier wurde sie von einer Nachbarin angesprochen, die soeben drei Personen beim Verlassen des Grundstücks beobachtet hatte. Die Frauen stellten dann eine beschädigte Fensterscheibe am Haus fest.

Beamte des Polizeireviers Norderstedt erschienen vor Ort und nahmen eine Strafanzeige wegen des versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahls auf - offenbar waren die Kriminellen nicht ins Objekt gelangt. Die hinweisgebende Nachbarin war zu diesem Zeitpunkt bereits nicht mehr vor Ort, so dass keine Personenbeschreibung der flüchtigen Täter vorliegt.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet aufmerksame Anwohner, ihnen ihre möglichen verdächtigen Wahrnehmungen in diesem Bereich mitzuteilen. Die Beamten sind erreichbar unter 04101-2020 oder per eMail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de.

