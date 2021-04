Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Schwerer Unfall mit Straßenbahn

Mainz-Bretzenheim (ots)

20.04.2021, 10:47 Uhr

Am Dienstagmorgen kam es im Bereich der Jakob-Heinz-Straße zu einem schweren Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem Fahrradfahrer. An der dortigen Querungsstelle der Gleisanlage wurde gegen 10:47 Uhr ein 45-jähriger Fahrradfahrer von der herannahenden Straßenbahn erfasst und unter der Bahn eingeklemmt. Für den Radfahrer kam jede Hilfe zu spät, er konnte von den Rettungskräften nur noch tot geborgen werden. Die Unfallermittler der Polizeiinspektion Mainz 3 haben im Auftrag der Staatsanwaltschaft Mainz ihre Arbeit aufgenommen. Die genauen Umstände und Hintergründe des Unfalls sind derzeit noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Von der Staatsanwaltschaft Mainz wurde ein Gutachter zur Unterstützung der Unfallaufnahme hinzugezogen. Von der Mainzer Polizei wurde eine Drohne zum Fertigen von Übersichtsaufnahmen eingesetzt. Der 57-jährige Straßenbahnfahrer, sowie die Angehörigen des Verstorbenen werden derzeit betreut. Notfallseelsorger sind im Einsatz.

Unfallzeugen oder Personen die sonstige, sachdienliche Hinweise zum genannten Unfall geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell