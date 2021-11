Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wedel - Einbruch in Kiosk, Polizei bittet um Hinweise

Bad Segeberg (ots)

Am gestrigen Montag, den 29. November, stellte die Betreiberin eines Kiosks im Wedeler Moorweg fest, dass Kriminelle in das Geschäft eingedrungen waren und erhebliche Mengen an Stehlgut entwendet hatten. Um 06:00 Uhr morgens stand die Geschädigte vor den leergeräumten Regalen des in einer Ladenzeile befindlichen Geschäftes und informierte sogleich die Polizei über den Einbruch.

Beamte des Polizeireviers Wedel und der Kriminalpolizei Pinneberg sorgten vor Ort für die Tatortaufnahme und Spurensicherung. Demnach drangen die bislang unbekannten Täter in der Zeit seit Sonntag, den 28. November, von ca. 13:00 Uhr, gewaltsam über die Gebäuderückseite in die Geschäftsräume ein. Aus den Auslagen wurden neben diversem anderen Stehlgut in erster Linie Zigaretten und Alkoholika entwendet - die Schadenssumme dürfte nach ersten Erkenntnissen deutlich im fünfstelligen Bereich liegen.

Die Ermittler bitten um Hinweise aus der Bevölkerung. Mögliche Hinweise auf verdächtige Wahrnehmungen in dem Bereich um den Moorweg nimmt die Kriminalpolizei Pinneberg unter 04101-2020 entgegen.

