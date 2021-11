Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kaltenkirchen - Sachbeschädigung durch Feuer

Bad Segeberg (ots)

Montagabend (29.11.2021) ist es sowohl in der Schirnauallee als auch Am Ehrenhain zu Sachbeschädigungen durch Brände an Parkbänken gekommen.

Ein Zeuge meldete um 18:50 Uhr den Brand einer Parkbank in der Straße Am Ehrenhain bzw. in der dortigen Parkanlage.

Kurz vor 19:30 Uhr wurde eine brennende Bank in der Schirnauallee in der Nähe der Autobahnbrücke gemeldet, die vollständig zerstört wurde.

Beide Brände konnten durch die Feuerwehr zügig abgelöscht werden

Polizeibeamte nahmen Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung auf.

Die Ermittler des Polizeireviers Kaltenkirchen bitten unter 04191 30880 um sachdienliche Hinweise zum Verursacher.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell