POL-SE: Wedel - Unfallverursacher meldet sich bei der Polizei - Polizei sucht Geschädigten

Am Freitag (26.11.2021) ist es auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Rissener Straße zu einer Beschädigung an einem parkenden Fahrzeug gekommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen beschädigte ein 77-jähriger Fahrzeugführer aus Wedel mit seinem Opel Corsa einen parkenden Pkw beim Einparken.

Der Wedeler, der den Unfall bemerkte, parkte sein Fahrzeug zunächst um. Als er zum Unfallort zurückkehrte, hatte sich der Führer mit dem beschädigten Fahrzeug zwischenzeitlich vom Unfallort entfernt. Es ist davon auszugehen, dass der geschädigte Fahrzeugführer den Unfallschaden bislang noch nicht festgestellt hat.

Das Polizeirevier in Wedel hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun den geschädigten Halter eines grauen Fahrzeuges.

Auf dem Parkplatz dürften mehrere Passanten den Unfall beobachtet haben. Aus diesem Grunde fragen die Ermittler, wer kann Hinweise zu dem parkenden Fahrzeug geben.

Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 04103 - 5018 - 0 entgegen.

