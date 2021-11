Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Tornesch, Esinger Straße - Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Bad Segeberg (ots)

Bereits am Donnerstag, den 25. November, ist es zu einem Verkehrsunfall in der Esinger Straße in Tornesch gekommen. Gegen 15:45 Uhr hatte die Fahrerin eines roten Kleinwagens beim Einbiegen aus der Straße "Bockhorn" ein Mädchen auf einem Fahrrad erfasst. Die 13-Jahre alte Radfahrerin stürzte auf den Geh- und Radweg und zog sich leichte Verletzungen zu.

Die Fahrerin erkundigte sich in der Folge nach dem Wohlergehen des Kindes, übergab einen Zettel mit Namen und Telefonnummer und fuhr anschließend davon. Die mitgeteilte Telefonnummer ist, wie sich herausstellte, nicht vergeben und unter dem angegebenen Namen niemand ermittelbar. Es wurde daher ein Verfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Bei der Fahrzeugführerin soll es sich um eine zierliche Frau von etwa 35-40 Jahren, ca. 155-160cm groß und mit dunkelblonden Haaren gehandelt haben. Nähere Angaben zum Auto liegen den Ermittlern nicht vor.

Die Polizeistation Uetersen bittet daher in erster Linie die Unfallbeteiligte, aber auch mögliche Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Kennzeichen des roten Kleinwagens machen können, unter 04122-70530 Kontakt zu den Beamten aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell