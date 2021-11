Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Leezen - Betrunkener fährt gegen Zaun

Bad Segeberg (ots)

Am frühen Samstagmorgen (27.11.2021) ist es in der Heiderfelder Straße in Leezen zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Pkw gegen einen gemauerten Zaunpfeiler gefahren ist.

Nach den bisherigen Erkenntnissen bog der 33-jährige Fahrer eines Citroen um 01:00 Uhr aus der Raiffeisenstraße kommend nach rechts in die Heiderfelder Straße ein, kam kurz darauf nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen gemauerten Zaunpfahl.

Der Fahrer blieb unverletzt.

Eine Streife der Polizeistation Wahlstedt stellte bei dem Hamburger Atemalkoholgeruch fest.

Ein Test ergab einen Wert von über 1,2 Promille.

Die Polizisten nahmen den 33-Jährigen mit auf die Dienststelle und ordneten die Entnahme einer Blutprobe an.

Weiterhin beschlagnahmten die Einsatzkräfte den Führerschein und leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein.

Ein Abschleppunternehmen barg den Unfallwagen.

Der Hamburger wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell