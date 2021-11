Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Lahn-Dill-Kreis: Tödlicher Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 253 bei Eschenburg

Gießen (ots)

Zu einem tragischen Verkehrsunfall kam es Samstagmittag auf der Bundesstraße 253 im Lahn-Dill-Kreis zwischen den Ortschaften Eschenburg und Wissenbach. Ein 46-jähriger polnischer Fahrzeugfahrer und sein 39-jähriger polnischer Mitfahrer erlagen vor Ort ihren schweren Verletzungen, die sie bei Unfall erlitten hatten.

Der 46-jährige Fahrzeugführer befuhr mit seinem Pkw Opel zusammen mit seinem 39-jährigen Mitfahrer am Samstag, 27.11.2021, gg. 11:15 Uhr, die Bundesstraße 253 von Wissenbach in Fahrtrichtung Eibelshausen. Im Verlauf der Straße kam der Pkw-Fahrer unvermittelt und aus noch ungeklärter Ursache in den Bereich der Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Lkw (Sattelzugmaschine) eines 31-jährigen Litauers. Die beiden Pkw Insassen wurden tödlich verletzt. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock. Zahlreiche Einsatzfahrzeuge der Hilfs- und Rettungsdienste sowie der Polizei waren im Einsatz. Die Aufräum- und Bergungsarbeiten dauern noch an. Die Bundesstraße 253 ist daher noch immer bis ca. 18:00 Uhr komplett gesperrt. Neben der Unfallaufnahme durch die Polizei hatte auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger seine Arbeit aufgenommen. Er soll den Unfallhergang rekonstruieren. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf ca. 120.000,-EUR. Evtl. Unfallzeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dillenburg (Tel. 02771-9070) zu melden.

T. Hahn (Polizeiführer vom Dienst)

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell