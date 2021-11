Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Suche nach Unfallverursacher

Gießen (ots)

Am Sonntag, den 14. November, gegen 05.55 Uhr, wurde ein Fußgänger in Gießen an der Kreuzung Nordanlage/Westanlage von einem dunkelfarbenen Auto angefahren und schwer verletzt. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle. Bei dem Fußgänger handelt es sich um einen 26-jährigen Mann aus Gießen. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Gesucht wird als Unfall verursachendes Auto ein dunkelfarbener älterer VW Touran, der vorne rechts am Stoßfänger beschädigt sein muss. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise an die Polizeistation Gießen Nord, Tel: 0641/7006-3755 oder jede andere Polizeidienststelle.

R. Herrmann (Polizeiführer vom Dienst)

