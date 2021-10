Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf: Scheibe an Auto eingeschlagen - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmorgen, 07.10.2021, ist an einem geparkten Auto in Bonndorf die Scheibe der Fahrertüre eingeschlagen worden. Der violette Fiat Panda stand auf dem Hof eines Hauses in der Todtwiesenstraße. Zwischen 06:30 Uhr und 07:00 Uhr muss es zur Tat gekommen sein. Gestohlen wurde nichts. Eine absichtliche Demolierung erscheint allerdings wahrscheinlich. Ein auch dort abgestellter Motorroller war vor etwa 14 Tagen schon mutwillig beschädigt worden. Der Polizeiposten Bonndorf (Kontakt 07703 9325-0) bittet um Zeugenhinweise!

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell