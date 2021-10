Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ihringen- Ölspur

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, den 10.07.2021, gegen 11 Uhr verlor ein PKW- Fahrer die Ölablassschraube von seinem Fahrzeug und hinterließ eine Ölspur. Die Straßen Kirchstraße, Scherkhofenstraße und Wasenweilerstraße wurden so stark mit Öl verschmutz, dass von der Polizei eine Vollsperrung in diesem Bereich eingerichtet werden musste, bis die Verschmutzung durch eine Spezialfirma beseitigt wurde. Es kam zu kurzfristigen Verkehrsbehinderungen. Um 15:20 Uhr wurde die Vollsperrung aufgehoben.

