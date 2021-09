Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Vermisstenfahndung

Wittlich (ots)

Vermisst wird ein 32-jähriger Mann, ca. 170-175 cm groß, bekleidet mit einer kurzen Jogginghose, einem T-Shirt und Badelatschen. Zuletzt gesehen wurde er am 03.09.2021 gegen 09:00 Uhr in einem kleinen Waldstück an der L 52, Nähe des Krankenhaus Wittlich. Hier war besonders markant, dass er mehrere Pflaster im Gesicht hatte. Er wollte sich zu Fuß zu seinen Angehörigen im Bereich Manderscheid aufmachen, wo er nicht ankam. Vermutlich befindet sich der Vermisste in hilfloser Lage oder hat einen medizinischen Notfall erlitten. Der Vermisste ist nicht ortskundig und war lediglich aus Moldawien zum Besuch seiner Verwandten in der Region.

Hinweise zum Vermissten erbittet die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571-9260

