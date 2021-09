Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Alkoholfahrt endet im Straßengraben - zwei Verletzte

Bad-Bertrich, Kennfus (ots)

Am Morgen des 04.09.2021 gegen 9 Uhr befuhr ein 21-jähriger Fahrer eines Audi A3 die L103 aus Richtung Bad-Bertrich in Richtung Kennfus. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Bei dem Unfall wurde der Fahrer selbst und seine 20 -jährige Beifahrerin verletzt. Unfallursächlich dürfte die Alkoholisierung des 21-jährigen von mehr als 1,3 Promille gewesen sein. Sein Führerschein wurde vor Ort beschlagnahmt, sowie der sofortige Entzug seiner Fahrerlaubnis angeordnet. Den Fahrer erwartet ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Trunkenheit im Verkehr, sowie fahrlässiger Körperverletzung. Das Fahrzeug wurde bei dem Verkehrsunfall total beschädigt und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

