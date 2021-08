Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Beifahrer war mit Haftbefehl gesucht

Ahaus (ots)

Nicht seinen richtigen Namen angegeben hat ein Autofahrer am Dienstag in Ahaus-Alstätte bei einer Verkehrskontrolle der Polizei. Der Grund: Gegen den 32-Jährigen lagen zwei Haftbefehle vor. Er hatte als Beifahrer in einem Wagen gesessen, den die Beamten gegen 17.10 Uhr auf der Landesstraße 560 anhielten. Dabei erklärte der Stadtlohner, sich nicht ausweisen zu können und nannte einen Namen. Dieser stellte sich bei einer weiteren Überprüfung in der Polizeiwache in Ahaus als falsch heraus. Die Beamten nahmen ihn daraufhin fest. Er war wegen gefährlicher Körperverletzung und Betrug jeweils zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt worden.

