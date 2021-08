Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Bargeld aus Milchtankstelle gestohlen

Ahaus (ots)

Auf das Geld in der Kasse einer sogenannten Milchtankstelle hatten es Unbekannte am Dienstag in Ahaus-Alstätte abgesehen. Die Täter brachen die Geldkassette auf, die zu dem Automaten gehört. Der Tatort liegt in der Bauerschaft Besslinghook. Von den beiden Dieben liegt aufgrund von Videoaufzeichnungen folgende Beschreibung vor: ein Jugendlicher und eine Jugendliche, sportlich gekleidet und mit Fahrrädern unterwegs. Sie entfernten sich nach der Tat in Richtung Alstätte. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

