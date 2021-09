Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Neumagen-Dhron (ots)

Am 04.09.2021 um 02:25 Uhr ereignete sich in Neumagen-Dhron, oberhalb der Ortslage Dhron in den dortigen Weinbergswegen, ein Verkehrsunfall. Ein 50- jähriger Mann aus dem Raum Trier war hierbei mit seinem PKW von der Straße abgekommen und hatte dabei mehrere Weinbergsreben beschädigt. Der Fahrzeugführer selbst wurde durch den Verkehrsunfall nicht verletzt. Bei der anschließenden Verkehrsunfallaufnahme durch Beamte der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer zudem stark alkoholisiert war. Das vorläufige Ergebnis ergab 2,19 Promille Atemalkohol. Es wurde eine Blutprobe entnommen. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell