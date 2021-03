Polizei Bochum

POL-BO: Nach Handy gefragt und zugeschlagen: Polizei sucht zwei Jugendliche

Witten (ots)

Als er sein Handy nicht hergeben wollte, bekam er einen Schlag gegen den Kopf: Nach einem versuchten Raub auf einen 19-jährigen Wittener am frühen Samstagmorgen, 20. März, fahndet die Polizei nach zwei Jugendlichen und bittet Zeugen um Mithilfe.

Zwischen 3 und 4 Uhr war der junge Wittener zu Fuß auf der Hörder Straße in Witten-Stockum unterwegs. In Höhe des Geldinstitutes an der Hausnummer 4 wurde er von einem Jugendlichen angesprochen. Dieser wollte sich nach eigener Aussage das Smartphone des 19-Jährigen borgen, um ein Taxi zu rufen. Als der Wittener verneinte, schlug ihm der Unbekannte unvermittelt gegen den Kopf.

Der 19-Jährige ergriff die Flucht - dabei fiel ihm ein zweiter Jugendlicher auf, der etwas abseits stand und den Täter offenbar begleitet hatte. Der Wittener rief die Polizei und begab sich wenig später in ein Krankenhaus, wo er ambulant behandelt wurde.

So wird der Tatverdächtige beschrieben, der zugeschlagen haben soll: männlich; 19 bis 20 Jahre alt; ca. 180 bis 185 cm groß; schlank; kurze, blonde Haare; bekleidet mit einer schwarzen Bomberjacke.

Der Jugendliche, der den Tatverdächtigen offenbar begleitet hat, ist ebenfalls männlich, ca. 19 bis 20 Jahre alt, etwa 180 cm groß, schlank, hat kurze, dunkle Haare, außerdem einen Kinn- und Oberlippenbart. Er war bekleidet mit einer weißen Jacke der Marke Fila.

Das Wittener Regionalkommissariat (KK 33) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, insbesondere die beiden unbekannten Passantinnen, unter der Telefonnummer 02302 / 209 - 8310 (-4441 außerhalb der Bürozeiten) um Hinweise.

