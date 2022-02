Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Oberharz vom 12.02.2022

Goslar (ots)

Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch

Am 12.02.2022 gegen 00:05 Uhr wurde durch zwei namentlich bekannte Personen versucht in der Silberstraße in Clausthal-Zellerfeld, trotz bestehenden Hausverbotes, die Räumlichkeiten des dort ansässigen Clubs zu betreten. Da sie mit ihrem Vorhaben scheiterten, wurden durch die Personen Gegenstände und Installationen im Außenbereich beschädigt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Körperverletzung

Am 11.02.2022 gegen 14:15 Uhr kam es in der Telemannstraße in Clausthal-Zellerfeld zu einer Körperverletzung zum Nachteil einer weiblichen Person. Nach zunächst verbalen Streitigkeiten, wurde der bislang unbekannte Täter handgreiflich.

Personen die sachdienliche Hinweise zu den oben angeführten Sachverhalten geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeikommissariat Oberharz, Tel.05323-94110-0, zu melden.

