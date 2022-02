Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 12.02.2022

Goslar (ots)

Einbruch und Diebstahl in/aus leerstehendem Gebäude In der Zeit zwischen 10.02.22, 14:00 Uhr und 11.02.22, 08:00 Uhr kam es zum wiederholten Male zu einem Einbruch in das alte Seesener Stadtkrankenhaus. Die unbekannten Täter drangen durch Aufhebeln eines Fensters in das Gebäudeinnere ein und entwendeten mindestens einen Wasserzähler. Insgesamt entstand ein geschätzter Schaden von 500 Euro.

Schlüsselbund mit PKW-Schlüssel gefunden und abgegeben Am 11.02.22 wird kurz vor 22:00 Uhr im Bereich der Fahrschule in der Linnenstraße in Seesen ein Schlüsselbund mit u.a. einem PKW Schlüssel aufgefunden und bei der Polizei in Seesen abgegeben. Der Eigentümer wird gebeten, sich mit der örtlichen Dienststelle unter 05381/944-0 in Verbindung zu setzen.

i.A. Renner, POK'in

