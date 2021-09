Polizei Bonn

POL-BN: Bornheim: 12-Jährige stürzte in Schulbus - Verdacht der Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen und weitere Geschädigte

Bonn (ots)

Das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht nach einem Verkehrsunfall in Bornheim-Roisdorf der sich bereits am vergangenen Mittwoch (22.09.2021) ereignet hat.

Der Fahrer eines Schulbusses, der unter anderem Schülerinnen der Ursulinenschule in Hersel aufgenommen hatte, soll am Unfalltag gegen 14.20 Uhr den Bus aus bislang unbekannter Ursache auf der Herseler Straße derart stark abgebremst haben, dass mehrere Insassen in dem Bus gestürzt sein sollen. Der Bus soll dabei aus Roisdorf kommend in Fahrtrichtung Hersel unterwegs gewesen sein. Die Situation selbst soll sich im Bereich der Bahnunterführung abgespielt haben. Eine 12-jährige Schülerin wurde dabei verletzt. Der Busfahrer soll sich um das Mädchen nicht weiter gekümmert haben. Er ist zwischenzeitlich identifiziert.

Der Sachverhalt wurde am 24.09.2021 auf einer Polizeiwache durch die Mutter der 12-Jährigen zur Anzeige gebracht.

Die Ermittler des Verkehrskommissariats 2 suchen jetzt Zeugen des Vorfalles und insbesondere mögliche weitere Geschädigte aus dem Bus. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 entgegen.

